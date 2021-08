Letztes Etappenziel Richtfest für Stabkirche Stiege an neuem Standort

Der Vorsitzende des Vereins Stabkirche Stiege, Helmut Hoppe ,erklärte MDR SACHSEN-ANHALT am Rande des Richtfests, er freue sich wirklich, so ein Denkmal gerettet zu haben. Die Stabkirche Stiege am neuen Standort soll am 12. September fertig sein. Dann ist sie am Tag des offenen Denkmals erstmals für Besucher geöffnet.