Sechs Kilometer weit musste die Kirche in Einzelteilen transportiert werden. Im Zentrum von Stiege waren Gerüste und ein großes Zelt für den Beginn des Wiederaufbaus vorbereitet worden. Die meisten Bretter und Balken sind in gutem Zustand. Die zusätzlichen Kosten für notwendige Reparaturen stemmt der Verein unter anderem durch Sitzpatenschaften.



Regina Bierwisch vom Verein Stabkirche Stiege sagt: "Man freut sich, etwas geschafft zu haben, was unmöglich erschien."