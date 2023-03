Aufatmen im Tierpark am Hexentanzplatz in Thale: Eines der beiden Stachelschweine ist wieder da. Es wurde am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr auf dem Gelände des Tierparks entdeckt. Offenbar kam es von alleine dorthin zurück. Der Tierparkleiter Nils Becker vermutet, dass es Hunger gehabt haben könnte und deswegen wieder aufgetaucht sei.