Am Sonntag sind die Menschen in Wernigerode erneut aufgerufen, einen neuen Oberbürgermeister zu wählen. Bei der Stichwahl treten Tobias Kascha (SPD) und Ralf Schult (parteilos, Buko e.V.) an. Beide Kandidaten hatten in der ersten Runde am 3. April die meisten Stimmen geholt – eine absolute Mehrheit aber verpasst.