In zwei Gemeinden im Landkreis Harz, in Wegeleben und im Huy, finden am Sonntag Stichwahlen für das Bürgermeisteramt statt.

In Wegeleben treten die Kandidaten René Kerl (CDU) und Andreas Mauritz (parteilos) an. Von vier ursprünglichen Kandidaten hatte am 26. September keiner die notwendige absolute Mehrheit der Stimmen erhalten. Mauritz hatte 41,5 Prozent der Stimmen erhalten, Kerl 35 Prozent.

Gemeinde Huy: Langjähriger Bürgermeister geht in den Landtag

Auch in der Gemeinde Huy konnte das Bürgermeisteramt nicht beim ersten Versuch besetzt werden. Zur Stichwahl treten Maik Berger von der SPD und Eileen Trumpf von der CDU an. Sie hatten am 26. September ähnlich viele Stimmen bekommen: Berger hatte im ersten Durchgang 37,4 Prozent der Stimmen bekommen, Trumpf knapp 36.