UNESCO-Welterbe Stiftsberg in Quedlinburg kann saniert werden

Der Westhang am Stiftsberg in Quedlinburg kann gesichert und neu gestaltet werden. Der Bund stellt dafür rund 1,7 Millionen Euro bereit. Der Stiftsberg gilt als einer der wichtigsten Orte mittelalterlicher Geschichte in Deutschland. Er gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.