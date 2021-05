Um die berühmte Feininger-Galerie in Quedlinburg gibt es Streit. Zum Etat der Galerie zahlt der Landkreis Harz bisher einen jährlichen Zuschuss. Künftig aber will er das berühmte Kunstmuseum nicht mehr mitfinanzieren. Die Stadt Quedlinburg soll das übernehmen, hat dafür aber selbst kein Geld. Die einzigartige Sammlung steht vor einer ungewissen Zukunft.

Die Feiniger-Galerie Einzigartig, besonders – so urteilen Besucher – viele aus dem Ausland – über die Quedlinburger Feininger-Galerie. Diese beherbergt die größte Grafiksammlung des deutsch-amerikanischen Malers Lionel Feininger (1871-1956), der am Dessauer Bauhaus lehrte und als einer der bedeutendsten Vertreter der klassischen Moderne gilt.

Die Galerie befand sich einst in Landkreiseigentum. Heute gehört die Galerie zur Kulturstiftung des Landes. Der Landkreis Harz trägt noch ein knappes Fünftel zum Etat bei. Jedes Jahr zahlt er 200.000 Euro. Ab dem nächsten Jahr soll sich das ändern. Schrittweise will der Landkreis Harz seinen Zuschuss pro Jahr um 40.000 Euro bis auf Null herunterfahren. Das bestätigte Landrat Thomas Balcerowski (CDU).

Seine Idee: Die Stadt Quedlinburg soll den Anteil übernehmen. Diese profitiere schließlich am meisten von der berühmten Galerie, so der Landrat. Die Stadt habe die Möglichkeit, den Mehrbetrag über die Kurtaxe zu finanzieren. Die Stadt habe außerdem ein erhebliches Aufmaß an neuen Bettenkapazitäten und könne so mit Mehreinnahmen bei der Kurtaxe rechnen. Solche Möglichkeiten habe der Landkreis nicht, so Balcerowski. Der Landrat begründet das Vorgehen mit erheblichem Druck, dem er selbst wegen des Landkreis-Haushalts ausgesetzt sei.

Einen Anteil in der Höhe, den der Landkreis derzeit trägt, werde die Stadt nicht übernehmen können. Die Orientierung gehe mittelfristig in Richtung eines mittleren fünfstelligen Betrages, so Frommert. Sechsstellig komme nicht infrage. Es seien bereits Gespräche mit den Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen erfolgt. Der derzeit recht niedrige Anteil von 10.000 Euro pro Jahr soll verdoppelt werden, so die stellvertretende Oberbürgermeisterin. Die Stadt will also demnächst 20.000 Euro im Jahr zum Millionenetat der Galerie dazugeben.