Keine Legende ist die erste schriftliche Erwähnung des Schachspiels in Ströbeck im Jahr 1515. Im Jahr 1689 werden erstmals öffentliche Schachspiel-Aufführungen mit lebenden Schachfiguren beschrieben. Seit langem wird in Ströbeck Schach in der Schule unterrichtet. Und der zentrale Platz im Ort heißt nicht Markt oder Anger, sondern Platz am Schachspiel. In Ströbeck dreht sich also schon sehr lange sehr viel um das königliche Spiel.