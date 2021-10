In den vergangenen Stunden seien schon viele Bäume im Harz umgestürzt und Baumkronen auf die Wege gefallen, sagt Knolle. "Wir wollen nichts dramatisieren, aber es besteht zum Teil Lebensgefahr. Die Orkanwarnung hat große Bedeutung, zumal der Sturm in der Nacht und am Donnerstag seinen Höhepunkt erreichen soll."

Ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT berichtete am Mittwoch von dramatischen Szenen auf dem Brocken. Demnach schrien Kinder weinend nach ihren Eltern. Wanderer wurden von Windböen herumgeschleudert, Menschen mussten sich hinter großen Steinen in Sicherheit bringen. Trotz der Unwetterwarnung vor extremen Orkanböen seien Familien mit Kinderwagen auf den Brocken gekommen. – Im vergangenen Jahr waren im Harz zwei Menschen bei Sturm ums Leben gekommen.

Der Tierpark in Dessau bleibt am Donnerstag wegen des Sturms geschlossen, teilte die Stadtverwaltung mit. Auch der Zoo in Magdeburg wird aufgrund der angekündigten Wettersituation am Donnerstag nicht öffnen.