Sturmtief "Eugen" sorgt am Dienstag auch in Sachsen-Anhalt für stürmisches und kühles Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es bereits seit dem Morgen kräftige Böen, die sich am Vormittag noch verstärkten. Besonders stürmisch soll es den Meteorologen zufolge auf dem Brocken werden. Bis in die Nacht hinein ist auf Sachsen-Anhalts höchstem Gipfel mit Sturm- und Orkanböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 130 Kilometer pro Stunde zu rechnen. Hier gilt eine amtliche Unwetterwarnung.