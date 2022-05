"Erde atmen, Hände schmutzig machen, glücklich sein"

Nein, Golz hilft Menschen aller Altersklasssen, sich einen Traum zu erfüllen: Raus aus dem Alltag, weg von den Verpflichtungen, einfach mal die Seele baumeln lassen – und dabei noch etwas über die Natur lernen. Bei ihm heißt das: "Erde atmen, Hände schmutzig machen, glücklich sein." Im Wald am abendlichen Lagerfeuer zu sitzen, ist die willkommene Belohnung für einen harten Tag. Bildrechte: MDR/ Susann Häfke-Rook, Marc Burgemeister

All das ist möglich in einem Waldgrundstück bei Benneckenstein im Harz. Dort hat Golz auf 6,5 Hektar ein wildes Refugium für temporäre Aussteiger geschaffen. "Spaß und Abenteuer" sind garantiert, wenn seine Gäste – "90 Prozent sind Büroleute, Dachdecker kommen eher selten", lacht Golz – für ein paar Stunden oder Tage in eine andere Realität als ihre bisherige flüchten.

Begleiteter Ausbruch aus dem Alltag

Halteseil und Rettungsanker ist dabei immer Golz. Auf seiner Website heißt es zwar: "In unserem Waldgrundstück ist nichts gestellt oder vorbereitet. Ihr baut eure Unterkunft selber, macht Feuer selber usw. Also, ihr müsst sehen, wie ihr klarkommt." Doch die Beruhigung folgt auf dem Fuß: "Nein, keine Angst. Wir begleiten euch natürlich bei eurem Abenteuer." Bei ihrem Abenteuer sind die Gäste nie auf sich allein gestellt und können von René Golz viel über die Natur lernen. Bildrechte: Survivaltours

Notunterkunft im Wald, Maden im Mund

Der 51-Jährige erklärt seinen Gästen Überlebens-Techniken, zeigt, welche Pflanzen, Käfer und Maden man essen kann und wie man sich eine Notunterkunft im Wald baut. Mit ihm entdecken die Outdoor-Urlauber die Natur auf ungewohnte Weise und probieren Neues aus – ob in einem achtstündigen Schnupperkurs oder einem zweitägigen Survival-Abenteuer. Wenn der kleine Hunger kommt, muss schon mal ein Insekt als Snack dienen. Bildrechte: Survivaltours

Wenn sich am Feuer die Seele öffnet

Das kann so weit gehen, dass die abendlichen Gespräche am Lagerfeuer bis mitten in die Nacht dauern. Dann wird über Gott und die Welt diskutiert. "Die Leute können in der Situation einfach mal loslassen, müssen keine Rücksicht nehmen, sind keinen Zwängen unterworfen", so Golz. Und dann öffneten sich Geist und Seele, wie sie es im Büro eben nicht könnten. Für Golz ist das völlig logisch: "Die Leute treten für einen Moment aus ihrem Leben heraus. Das macht frei." Die Gespräche am Feuer ziehen sich oft bis in die Nacht. Bildrechte: Survivaltours

Golz – "seit 33 Jahren glücklich nicht verheiratet" mit seiner Alexandra, zwei erwachsene Töchter – wurde 1970 in Halle geboren. Nach einer missglückten Republikflucht im Jahr 1988 wurde er eingesperrt und kam am 3. Februar 1989 durch einem Häftlingsfreikauf nach Osnabrück. Dort lebte er bis 1998, um sich dann viele Jahre in Spanien als Hausmeister – "Fliesen legen, Wände verputzen und so" – durchzuschlagen. 2014 hat er dann seine Zelte im Harz aufgeschlagen. Dass er in der DDR Dreher und in der BRD Fotograf gelernt hat, ist dabei nur eine Randnotiz – passt aber zu seiner Umtriebigkeit.

Auf dem Balkon statt im Federbett schlafen