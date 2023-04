Derzeit dürften Braunbären nicht gezüchtet werden, hieß es. Hintergrund des Zuchtverbots sind Vorgaben des Europäischen Zooverbandes EAZA, der die Bestände in den europäischen Tierparks reguliert. Tierparkleiter Becker erklärte weiter, die Hormonchips ermöglichten es, dass Bär Moritz in zwei bis drei Jahren möglicherweise wieder Nachwuchs zeugen könne.

Nils Becker, Leiter des Tierparks am Hexentanzplatz in Thale

Braunbär Moritz wurde in Narkose versetzt, dann bekam er die Hormonchips. Bildrechte: dpa

Noch bewohnen die beiden Braunbären im Tierpark getrennt voneinander die Anlage. Das Hormonimplantat müsse erst wirken, bevor die Tiere zusammengebracht werden können, erklärte Tierarzt Jens Thielebein aus Halle. Nun werde der Testosteron-Spiegel gemessen. "Erst, wenn der relativ niedrig ist, gibt es an den Tierpark das Okay", so der Veterinär. Es dauere etwa vier bis sechs Wochen. Da das Hormonimplantat in der Kleinmedizin eigentlich für Rüden zugelassen sei, müsse man hier noch Erfahrungen machen.