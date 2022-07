Eigentlich wäre Maik Zedschack jetzt schon im Urlaubsmodus. Ein kleines bisschen wenigstens. Der Terminkalender an diesem Dienstag ist so gut wie leer. Stattdessen: Aufgaben abarbeiten, das ist sein Plan. Was man so tut vor dem Urlaub. Doch ein Bürgermeister ist eben ein Bürgermeister und wenn es brennt, hat er zur Stelle zu sein. Vorbei ist's also mit der Ruhe.

Maik Zedschack ist seit Anfang 2021 Rathauschef von Thale. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer So sitzt Zedschack, Mitte 40 und seit eineinhalb Jahren Bürgermeister von Thale, hinter seinem Rechner und wirkt aufgebracht. Kurzfristig haben sie im Rathaus erfahren, dass das kleine Städtchen für mehrere Wochen vom Bahnnetz abgeschnitten wird. "Instandsetzungsarbeiten an den Gleisen", wie es im Behördendeutsch so schön heißt. "Indiskutabel für Thale", sagt der Bürgermeister und schiebt noch hinterher, man sei doch gerade in der touristischen Hauptsaison. Das Städtchen Thale lebt vom Tourismus und wenn plötzlich ein paar Wochen lang keine Züge fahren, ist das, gelinde gesagt, eine Katastrophe.