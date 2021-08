Bis 2024 sollen der Hexentanzplatz und das Bergtheater in Thale erneuert werden. Dafür hat die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 9,3 Millionen Euro vom Wirtschaftsministerium erhalten. Das gesamte Projekt soll insgesamt 13 Millionen Euro kosten.

Nach der Spielsaison sollen endgültig die Sanierungsarbeiten anfangen. Geplant seien das Erweitern der aktuell 1.350 Sitzplätze im Theater auf 1.900 für knapp 7,9 Millionen Euro. Das teilte das Wirtschaftsministerium Sachsen-Anhalt in einer Pressemitteilung mit.

Auch die Technik wird von dem Fördergeld modernisiert. Die zwei Lichttürme sollen so aufgerüstet werden, dass akustisch und lichttechnisch während der Veranstaltungen mehr möglich sei, so der Intendant. Man würde sofort einen erheblichen Unterschied merken, so Große weiter.