In Thale im Harz öffnet das Bergtheater auf dem Hexentanzplatz wieder. Es gehört zu den ältesten Naturtheatern in Deutschland und ist in den vergangenen Jahren umgebaut und vergrößert worden. Ende Mai, gut drei Jahre nach dem Spatenstich für den Umbau, sollen laut Intendant Ronny Große wieder Aufführungen und Konzerte stattfinden können.