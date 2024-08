Hermann hob hervor: "Ich denke, dass wir etwas entwickeln können und dass wir nicht kommerziell arbeiten müssen, ist etwas sehr Besonderes, was in so einer Region ohne diese Fördermöglichkeiten nie umsetzbar wäre." Gerade im ländlichen Raum habe dies eine ganz andere Relevanz, als wenn man in Metropolen wie Berlin oder Hamburg Theater mache, denn dort gebe es ein ganz anderes Publikum.