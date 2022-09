Die Löscharbeiten am Brocken sind in der Nacht fortgesetzt worden – mit Erfolg. Der Waldbrand ist mittlerweile größtenteils unter Kontrolle, wie der Harzer Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse heute Morgen MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte. Die Flammen hätten sich in der Nacht nicht weiter ausgebreitet. Das Feuer sei fixiert, aber noch lange nicht aus, betonte Lohse. Noch immer seien 150 Hektar Wald betroffen.

Der Concordia See im Harzvorland bleibt auch heute am Dienstag für Besucherinnen und Besucher gesperrt. Nach Angaben des Landkreises Harz von Montagabend sollen dort ab etwa 6:30 Uhr die ersten Flugoperationen vorbereitet werden. Bereits am Montag war Wasser aus dem See entnommen und über der Brandstelle im Nationalpark verteilt worden. Insgesamt wurden laut Landkreis bis Montagabend rund 2,8 Millionen Liter Wasser über dem Feuer verteilt. Seit Sonntag nehmen Löschhubschrauber Wasser aus mehreren Teichen und Seen, um den Brand einzudämmen – auf diesem Foto von Montag am Wurmberg. Bildrechte: dpa

05:26 Uhr | Feuerwehrmann schwer verletzt

Unterdessen ist bei den Löscharbeiten gestern ein Feuerwehrmann schwer verletzt worden. Wie der Landkreis Harz am Montagabend mitteilte, war dem eine Verpuffung vorausgegangen. Der Feuerwehrmann sei mit schweren Verletzungen in das Klinikum Bergmannstrost nach Halle geflogen worden. Dort sind die Einsatzkräfte spezialisiert auf Brandverletzungen.