Ab Tagesanbruch soll der Brand wieder verstärkt aus der Luft bekämpft werden. Sechs Löschhubschrauber und zwei Löschflugzeuge aus Italien sind laut Landkreis im Einsatz und sollen Wasser auf die Brandherde abwerfen. Am Brocken ist im Umkreis von 40 Kilometern eine Flugverbotszone für den zivilen Luftverkehr eingerichtet worden.

Der Großbrand am Brocken ist weiterhin nicht unter Kontrolle. Nach Angaben des Landkreises stehen rund 150 Hektar Wald in Flammen. Hunderte Feuerwehrleute sind nach wie vor im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen. Unterstützt werden sie von der Bundeswehr, der Bundespolizei, der Landespolizeien Sachsen-Anhalt und Niedersachsen sowie Kräfte des Technischen Hilfswerks.

Hilfe aus der Luft ist also angerückt – mit der Hilfe vom Himmel, etwa in Form von Regen, dürfen die Einsatzkräfte zumindest heute aber leider nicht rechnen. Laut MDR-Wetterstudio soll es den Montag über meist trocken bleiben. Erst ab Dienstag werden Schauer und teilweise Gewitter in Sachsen-Anhalt wahrscheinlicher.