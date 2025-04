Das neue System ist Teil des Modellprojekts "harzbewegt", das auch eine eigene App, WLAN in Bussen und digitale Anzeigetafeln an Haltestellen umfasst. Bund und Land fördern "harzbewegt" mit insgesamt 13 Millionen Euro. Damit soll der ÖPNV im Landkreis Harz, darunter auch in Wernigerode und Quedlinburg attraktiver für Bewohner und Touristen werden.