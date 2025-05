Die Maschinen vom Typ Eurofighter und Tornado kommen den Angaben zufolge aus allen Teilen Deutschlands. Neben den Flügen im Harz trainieren die Geschwader demnach auch in Nordrhein-Westfahlen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Die Testflüge dauern von Mittwoch bis kommenden Dienstag an. Am Wochenende werde pausiert.