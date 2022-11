Kurioser Sportplatz Timmenrode hat Sachsen-Anhalts wohl schiefsten Fußballplatz

Bildrechte: MDR/Tilo Weiskopf

Zwei Tage war MDR SACHSEN-ANHALT in Timmenrode, um herauszufinden, was die Menschen in dem Harz-Dorf beschäftigt. Entstanden ist eine vierteilige Serie. Im dritten Teil geht es um den Fußballplatz im Ort, der wohl der schiefste in ganz Sachsen-Anhalt ist. Beim SV 56 Timmenrode sind sie stolz auf ihr Markenzeichen – und sorgen sich, ob auf dem Platz auch in Zukunft noch Spiele stattfinden können.