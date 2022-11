Dabei haben gerade die Schützen eine besondere Bedeutung für das kulturelle Leben in Timmenrode. Jedes Jahr am Himmelfahrtswochenende veranstaltet der Verein das größte Fest im Ort. Vier Tage dauert das Schützenfest, das für viele Timmenröder ein Höhepunkt im Dorfleben ist. Wie lange es das Schützenfest angesichts steigender Preise und fehlender Ehrenamtler noch in seiner bewährten Form geben wird, ist jedoch unklar. Schon in diesem Jahr fand es nach zweijähriger Corona-Pause nur in abgespeckter Form statt.