Eine Autofahrerin hat sich mit einem Transporter auf der Landstraße bei Thale im Harz mehrfach überschlagen und ist auf einem Acker neben der Straße auf dem Dach liegen geblieben. Die 58-Jährige erlag ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in Magdeburg am Freitag mitteilte.