Streit um Totholz Im Nationalpark Harz war es in der Vergangenheit zu mehreren Bränden gekommen, die mit teils nur mit sehr großem Aufwand gelöscht wurden.



In einer "Wernigeröder Erklärung", die Forstminister Sven Schulze (CDU), der Nationalparkleiter, der Landrat des Landkreises Harz und Wernigerodes Bürgermeister Ende September unterzeichneten, war vereinbart worden, dass zum Schutz von Orten abgestorbene Bäume beseitigt werden sollen.



Der Nabu ist der Meinung, dass das Vorgehen nicht rechtmäßig ist und hat deshalb dagegen geklagt. In einem Eilverfahren hat das Landgericht Magdeburg dem Nabu Recht gegeben.