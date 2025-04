Von April bis Oktober 2025 ist Wallrunning dienstags von 9:30 bis 13:30 Uhr möglich, mittwochs bis sonntags sowie an Feiertagen zwischen 9:30 und 18:00 Uhr.



Der Ultrashot ist von April bis Oktober 2025 dienstags von 14 bis 18 Uhr möglich, mittwochs bis sonntags sowie an Feiertagen zwischen 9:30 und 18:00 Uhr.



Adresse und Kontakt:

An der L96 zwischen Rübeland und Hasselfelde

direkt an der Rappbodetalsperre

38889 Stadt Oberharz am Brocken OT Rübeland



Tel.: 039454 209000



Preise für den Aussichtsturm:

Erwachsene: 6 Euro

Kinder 4 bis 14 Jahre: 4,50 Euro

Gruppen ab 20 Personen: 5 Euro pro Person



Wallrunning:

49 Euro pro Person



Ultrashot:

69 Euro pro Person