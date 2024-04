Gemeinsam mit dem Tourismusverein Huy-Fallstein gibt es in diesem Jahr ein neues Begleitheft der Harzer Wandernadel zur Region Huy-Fallstein. Die Initiatoren versprechen entlang der neuen Stempelstellen weite Ausblicke über das Harzvorland bis hin zum Brocken und Einblicke in die mehr als 1.000-jährige Geschichte der Ortschaften in den Gemeinden Osterwieck und Huy. 14 Sonderstempelkästen wurden dafür aufgestellt. Insgesamt gibt es in dem Begleitheft 20 Stempelfelder und eine dazugehörige Themennadel, die von einer Schülerin der 10. Klasse des Fallstein-Gymnasiums Osterwieck entwickelt wurde.