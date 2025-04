Pünktlich zum Beginn der Osterferien haben auch einige Ausflugsziele im Harz wieder geöffnet. So ist der Bürgerpark in Wernigerode seit dem Wochenende zurück aus der Winterpause, gleiches gilt für den Löwenzahn-Entdeckerpfad in Drei Annen Hohne. Im Naturerlebniszentrum HohneHof gibt es zudem täglich in den Osterferien eine Ranger-Sprechstunde. Dabei dreht sich alles um Frösche, Lurche und Salamander.

Bildrechte: MDR/Swen Wudtke