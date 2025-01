Mit Blick auf die Zukunft des Tourismus in der Region sagte Meling, die größte Herausforderung werde sein, genug Fachkräfte zu finden, um Hotels und Restaurants ganzjährig betreiben zu können. Zudem sei auch die allgemeine wirtschaftliche Lage wichtig für die Stadt. Viele Menschen würden eher zunächst einen Urlaub am Meer fest einplanen.

Entscheidend sei, dass sie sich auch weitere Urlaube leisten könnten, um weiter viele Gäste in Wernigerode begrüßen zu können. Meling sprach zudem von einem "großen Wurf" in Sachen Tourismus, der aktuell in Arbeit sei. Näher wollte er sich nicht äußern.