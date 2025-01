Rekordzahlen vorgestellt Tourismus in Wernigerode boomt: Kommt jetzt Karls Erlebnis-Dorf?

Hauptinhalt

24. Januar 2025, 14:04 Uhr

Besucherrekorde im Schloss und im Miniaturenpark: Der Tourismus in Wernigerode in Harz hat im Jahr 2024 Spitzenwerte erreicht. Damit das so bleibt, müssen laut Stadt einige Herausforderungen gelöst werden. Helfen könnte ein neuer Besuchermagnet. Plant das durch Erdbeeren berühmt gewordene Unternehmen "Karls" eine Ansiedlung im Harz?