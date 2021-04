Fremdenführungen mal ganz anders sind in Ballenstedt geplant: Ein Verein will dort den städtischen Friedhof für Gäste erschließen. Führungen über den Friedhof sollen Geschichte vermitteln und Gäste anlocken. Bettina Fügemann, die Vorsitzende des Ballenstedter Kulturvereins Akzente, schrieb von einem "Liebesanfall an den Friedhof gegenüber". Sie und ihre Mitstreiter vom Akzente-Verein wollen den städtischen Friedhof von Ballenstedt künftig erlebbar machen und Friedhofsführungen anbieten, dem Tod sozusagen auf die Spur kommen. Geschichtsinteressierte sollen mit architektonisch interessanten Grabmälern und bekannten Persönlichkeiten vertraut gemacht werden.