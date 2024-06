Am Freitag vergangener Woche ist laut Polizei an der Eckertalsperre bei Bad Harzburg (Niedersachsen) ein 26-Jähriger ebenfalls mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. In diesem Fall seien es zwei Männer gewesen. Ob zwischen den beiden Überfällen ein Zusammenhang besteht, werde geprüft.