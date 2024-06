Am Freitag vergangener Woche ist laut Polizei an der Eckertalsperre bei Bad Harzburg (Niedersachsen) ein 26-Jähriger ebenfalls mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. In diesem Fall seien es zwei Männer gewesen. Ob zwischen den beiden Überfällen ein Zusammenhang besteht, werde geprüft. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand.