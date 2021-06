Der 17 Hektar große Bürgerpark in Wernigerode wurde für die Landesgartenschau 2006 angelegt und 2009 um den Miniaturenpark "Kleiner Harz" erweitert. Der so entstandene Bürger- und Miniaturenpark ist mit 135.000 Gästen im Jahr 2019 nach dem Schloss das zweitbeliebste Ziel von Touristinnen und Touristen in Wernigerode.