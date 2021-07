Der zweite Platz geht an den Verein "Grünstreifen" aus Magdeburg für die offene Werkstatt "Macherburg" sowie an die Kindertagesstätte "Regenbogen" in Wernigerode, die sich für Gewässerschutz einsetzt. Außerdem wurde der Ehrenpreis an drei Einzelpersonen verliehen, die sich seit langer Zeit für den Schutz von Umwelt und Natur engagieren.