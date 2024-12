Bildrechte: imago images/imagebroker

Unesco-Auszeichnung 30 Jahre Welterbetitel: Quedlinburg feiert Bürgerfest

04. Dezember 2024, 11:26 Uhr

Vor 30 Jahren wurde Quedlinburg in die Welterbe-Liste der Unesco aufgenommen. Seitdem wurden große Teile der Stadt saniert - besonders durch private Denkmalschützer. In zwei Wochen will die Stadt das Jubiläum mit einem Bürgerfest feiern.