Niemand verletzt Zug der Harzer Schmalspurbahnen stößt mit Auto zusammen

Hauptinhalt

20. Dezember 2024, 09:33 Uhr

In Wernigerode ist ein Auto mit einem Zug der Harzer Schmalspurbahnen zusammengestoßen. Der Unfall passierte am Dienstagabend in der Kirchstraße. Verletzt wurde niemand.