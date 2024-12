Auf der Bundesstraße 81 im Landkreis Harz sind bei einem Unfall fünf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntag mitteilte, waren am frühen Samstagabend zwei Autos an einer Kreuzung zwischen Langenstein und Böhnshausen zusammengestoßen. Dabei soll laut Polizei eines der Fahrzeuge die Vorfahrt missachtet haben.