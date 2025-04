Am Bahnhof Schierke im Harz ist es zu einem Unfall in Zusammenhang mit der Harzer Schmalspurbahn gekommen. Wie die Polizei mitteilte, versuchte ein 66-jähriger Mann aus Berlin am Samstag auf den bereits anfahrenden Zug aufzuspringen. Dabei sei er vom Trittbrett abgerutscht und zwischen Waggon und Bahnsteig geraten.