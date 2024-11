Im Harzvorland hat offenbar die Niesattacke eines Lkw-Fahrers für eine Autobahn-Sperrung gesorgt. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch sagte, war der Mann am Vormittag auf der A36 bei Wernigerode in Richtung Bernburg unterwegs, als er nach eigener Darstellung niesen musste, von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben landete.