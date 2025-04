Bei einem Unfall auf der Autobahn 36 bei Blankenburg ist am Dienstagmorgen mindestens eine Person schwer verletzt worden. Wie die Autobahnpolizei dem MDR mitteilte, war es kurz nach 4.30 Uhr zu dem Unfall gekommen. Zunächst war demnach ein PKW-Fahrer einem Wildtier ausgewichen und in die Leitplanke gefahren. Der Mann sei mit seinem Auto auf der Mitte der Fahrbahn zum Stehen gekommen und leicht verletzt worden.

In der Folge kam es den Angaben nach zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkw. Der Fahrer des hinteren Lasters sei dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Alle drei Fahrzeuge müssen nach Angaben der Polizei geborgen werden. Der vordere Lkw habe rund 24 Tonnen Zucker in Paketen geladen, die sich zum Teil auf der Fahrbahn verteilten. Die Reinigungsarbeiten werden sich demnach noch mehrere Stunden hinziehen. Eine der Sprecherin der Autobahnpolizei sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Sperrung werde wohl noch bis Dienstagmittag andauern.

Während der Landung des Rettungshubschraubers war die Autobahn kurzzeitig in beiden Richtungen gesperrt. Inzwischen ist die Sperrung in Richtung Bernburg laut MDR-Verkehrsdienst aufgehoben, in Richtung Braunschweig bleibt die Autobahn wegen Bergungsarbeiten vorerst gesperrt. Auch auf der Umleitungsstrecke durch Blankenburg gibt es Behinderungen.