Gegen Baum geprallt Mann stirbt bei Unfall nahe Halberstadt

Bei einem Unfall in der Nähe von Halberstadt ist am Montag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 72-Jährige am Vormittag von Sargstedt nach Halberstadt unterwegs und überholte einen anderen Wagen. Danach sei er zu früh wieder eingeschert, sodass die Autos zusammenstießen.