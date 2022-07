Nach Angaben des MDR-Wetterstudios fielen in der Region Halberstadt am Morgen in kurzer Zeit 20 Liter Regen pro Quadratmeter. Das entspricht einem Drittel der Monatsmenge. Das Wasser sorgte für überflutete Straßen und Keller in der Stadt. In weiteren Regionen in Sachsen-Anhalt liefen die Gewitter nach ersten Erkenntnissen glimpflicher ab.



Aus der Börde und dem Jerichower Land wurden am Morgen Stromausfälle gemeldet. Betroffen waren unter anderem Teile von Niederndodeleben und Hohendodeleben, wie eine Sprecherin des Versorgers Avacon MDR SACHSEN-ANHALT sagte. Den Angaben nach konnten die Orte schon am Morgen wieder ans Netz genommen werden. Meldungen aus dem Jerichower Land, etwa Heyrothsberge, Büden und Gommern, konnte die Sprecherin nicht bestätigen.