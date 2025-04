Besonders viele Einsätze gab es demnach in den Regionen Osterwieck und Huy . Dort waren zahlreiche Keller voll gelaufen . Die Leitstelle nahm am Abend hunderte Anrufe entgegen. Größere Schäden oder Verletzte gab es aber nach aktuellen Informationen nicht. Wie der Kreis am Donnerstagnachmittag mitteilte, sind die stark verschmutzten und teilweise überschwemmten Kreisstraßen inzwischen wieder befahrbar; die Sperrungen wurden aufgehoben.

Rund 50 Liter Regen pro Quadratmeter in nur einer Stunde – dafür sorgten die starken Unwetter am Mittwochabend in Groß und Klein Gerstedt bei Salzwedel (Altmarkkreis Salzwedel). Der Feuerwehr zufolge wurde durch die Wassermassen von den umliegenden Äckern Schlamm über die Straßen bis in die Dörfer getragen.