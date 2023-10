Zum Tag der Deutschen Einheit und zum 20-jährigen Jubiläum des Harzer Hexenstiegs waren für Dienstag mehrere Wanderungen rund um den Berg und auf das Brockenplateau geplant sowie eine Festveranstaltung. Laut Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT versammelten sich am Vormittag rund 150 Menschen auf dem Brocken zum traditionellen Singen der Nationalhymne am Wolkenhäuschen. Die weitere Festveranstaltung soll drinnen stattfinden.

Der Hexenstieg ist einer der bekanntesten Wanderwege im Harz. Er ist rund 94 Kilometer lange und verbindet Thale in Sachsen-Anhalt mit Osterode in Niedersachsen. Der Fernwanderweg wurde am 3. Oktober 2003 von zwei Wandergruppen – einer aus dem Ostharz und einer aus Niedersachsen – offiziell eingeweiht.