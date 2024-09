Bei einem Verkehrsunfall im Harz sind zwei Wildschweine gestorben. Ein Linienbus erfasste die Tiere am Freitag auf der Landesstraße 85 bei Quedlinburg, wie die Polizei mitteilte. Die Wildschweine liefen demnach in einer Rotte über die Fahrbahn. Die beiden angefahrenen Tiere verendeten an der Unfallstelle.