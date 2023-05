In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte an der Landstraße 97 in Beneckenstein im Harz fünf Verkehrsschilder mit einem Trennschleifer abgetrennt und auf die Straße gelegt. Laut Angaben der Polizei seien die Schilder rund um den Ort entdeckt worden. Unfälle hat es auf Grund der abgetrennten Schilder offenbar keine gegeben.