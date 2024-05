Bei dem Unfall am Mittwoch mit mehreren Verletzten im Zusammenhang mit einem Löscheinsatz am Brocken war das Löschflugzeug vom Wassertanken in Hasselfelde abgehoben. Beim Überflug hatten mehrere Pferde gescheut. Dabei waren drei Erwachsene und ein Kind leicht verletzt worden.

Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter