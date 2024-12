Bildrechte: picture alliance/dpa | Jens Büttner

Ein Verletzter Verpuffung in Allrode: Großeinsatz der Feuerwehr

Hauptinhalt

28. Dezember 2024, 14:37 Uhr

In Allrode hat eine Verpuffung in einem Gasofen am Samstagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein 72-jähriger Bewohner wurde leicht verletzt. Gasflasche und Ofen sollen kommende Woche untersucht werden.