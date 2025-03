Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Virginia Mayo

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Virginia Mayo

06.03.2025 | 17:04 Uhr

Sie brechen Barrieren, setzen Maßstäbe und prägen Europas Geschichte: Die Doku erzählt von Frauen, die sich in Politik, Wirtschaft und Kultur durchgesetzt haben. Eine Hommage an starke Frauen und ihren Weg an die Spitze.

ARD MEDIATHEK