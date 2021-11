Volkstrauertag Warum zwei Harzer Jugendliche Kriegsgräber betreuen

Inzwischen sind es mehr als zehn Gräber, meist vergessen im Wald oder an Wegesrändern gelegen, um sie sich in ähnlicher Weise kümmern. Die beiden Brüder interessieren sich seit Jahren sehr für Geschichte, haben unter anderem ein Praktikum in einer KZ-Gedenkstätte absolviert. Sie versuchen auch die Geschichte zu den Gräbern zu recherchieren und dokumentieren ihre Arbeit.

60.000 Soldaten bei Blankenburg eingekesselt

Die Region war im April 1945 umkämpft. Die 11. Armee hatte sich damals im Harz gesammelt. Ende April 1945 waren rund 60.000 Soldaten bei Blankenburg eingekesselt, die sich dann am 22. April ergaben. Zu der Zeit haben zahlreiche Soldaten im Harz ihr Leben lassen müssen. Viele Gräber zeugen davon.

Brüder hoffen auf weniger Achtlosigkeit

Während der Arbeit an den Gräbern würden auch sie sehr viel nachdenken, sagt Lukas Kipry, vor allem, wenn die Gefallenen etwa in ihrem Alter waren. An einem Grab nahe Altenbrak, das sie erst vor kurzem entdeckt haben und dass noch der Pflege bedarf, verhält es sich so. Drei Soldaten sind hier 1945 zu Tode gekommen, deren Namen auf einem Holzkreuz notiert sind. "Geboren 1926, gestorben 1945 – unser Alter", liest Lukas laut vor sich hin und schüttelt mit dem Kopf. Im Krieg sterben, das liegt so fern für einen 18-Jährigen heute. Lukas und Tom Kipry sind sich einig. Demnächst werden sie wohl hier tätig werden. Es gibt einiges zu tun. Nur ein paar Steine deuten ein Grab an. Immerhin ist das Holzkreuz in gutem Zustand.

Bei einigen Gräbern gibt es noch viel zu tun. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß